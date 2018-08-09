Бюджет Финляндии останется дефицитным

Монеты евро Финляндии Фото: PantherMedia/Scanpix

В бюджете на следующий год правительство Финляндии сделает акцент на улучшении занятости и уменьшении долгов, говорит министр финансов страны Петтери Орпо, передает YLE.

Итоговая сумма проекта бюджета министерства финансов Финляндии на следующий год составляет более 55 млрд евро, что на 700 миллионов меньше по сравнению с бюджетом текущего года.

Проект является дефицитным на 1 млрд 700 млн евро, однако правительство ставит перед собой цель выйти к сбалансированному бюджету через пару лет.

Больше финансирования получат, к примеру, проект расширения аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также вакцинация от гриппа для младенцев.

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По словам министра финансов Петтери Орпо, повысятся налоги на потребление и вредное производство, однако налоги на труд останутся прежними.

«Не хотим повышать налоги на зарплаты, налоги на труд и предпринимательство. Потому что только через труд и предпринимательство, через инвестиции Финляндия будет процветать» - подчеркнул Орпо.

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