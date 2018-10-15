Посещаемость заправки Taxify увеличилась почти в пять раз

Tehnoloogiafirma Taxify avas tA¤na Tallinnas linna soodsaima kA?tusega tankla. Фото: Andras Kralla

В сентябре ведущая транспортная платформа в Европе Taxify открыла в Таллинне заправку с самым дешевым топливом в городе. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество посетителей заправки увеличилось в 4,5 раза. Четверть клиентов заправки составляли водители Taxify.

По словам управляющего автопарком Taxify Хейго Проттена, открытие собственной заправки оправдало себя. “Стоимость топлива росла. Если человеку приходится выбирать заплатить за полный бак на пять евро больше или меньше, то, конечно, он предпочтет заплатить меньше. Сначала другие топливные фирмы тоже снизили цены, но в долгосрочной перспективе они смогут сохранять цены на низком уровне только в том случае, если бизнес-модель это позволяет. Наша цель - не получение прибыли от продажи топлива, а создание лучших условий для водителей. Сделай 10 поездок в месяц и сможешь заправляться дешевле – это мотивирует людей подключаться к платформе”, - отметил он.

Для обычных клиентов стоимость литра бензина составляет 1,36 EUR и 1,32 EUR/литр дизель. Водители, зарегистрированные в системе Taxify и совершившие 10 поездок за предыдущий календарный месяц, на основании ID-карты смогут приобрести топливо еще на четыре сента дешевле.

“Независимо от величины бака водитель Taxify сможет сэкономить на нашей заправке до 10 евро по сравнению с ценами, указанными на вывесках таллиннских заправок сегодня утром. Кажется, что появились уже лояльные клиенты, которые заправляются у нас 10 раз в месяц”, - добавил Проттен. Водители, которые заправлялись на заправке Taxify за последний месяц, в 42% выбирали бензин и 58% - дизель. Автоматическую заправку, которая находится около кругового перекрестка на Фильтри теэ (Тёекоя, 4), снабжает топливом Olerex.

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Taxify является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать движение в городах проще, быстрее и безопаснее. Основанное в 2013 году предприятие сегодня действует в более чем 25-ти странах.

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