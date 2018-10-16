Американские индексы не могут восстановиться

16 октября 2018, 09:00

Американские индексы не могут восстановиться Американские индексы не могут восстановиться
Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Торги на американских площадках снова заканчиваются с отрицательным изменением основных индексов. Волна продаж, возникшая сразу по нескольким причинам никак не пройдет и инвесторы уже который день прощаются с акциями.

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    Фуад Расулов, эксперт по инвестициям
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