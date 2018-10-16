Американские индексы не могут восстановиться

Торги на американских площадках снова заканчиваются с отрицательным изменением основных индексов. Волна продаж, возникшая сразу по нескольким причинам никак не пройдет и инвесторы уже который день прощаются с акциями.

Вчера, все три основных индекса, Dow, Nasdaq и S&P 500 к концу биржевой сессии ушли на дневные минимумы. Кажется, боязнь резкого роста ставок все еще актуальна и заявления Трампа, направленные на критику Федеральной Резервной Системы лишь ухудшают ситуацию. Если к этому еще и добавить не прекращающиеся (скорее, только усиливающиеся торговые войны), то можно понять почему инвесторам так