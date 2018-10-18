Кивиряхк: предполагаемая поддержка "Эстонии 200" - 9%

Фото: Андрас Кралла

Мнение социолога.

Социолог Юхан Кивиряхк предположил, что поддержка "Эстонии 200" составила бы 9%, если бы они участвовали в выборах. Партии Elurikkuse Erakond он отдал 1%, передаёт Delfi.

Кивиряхк считает, что больше всего голосов "Эстония 200" отберёт у Партии реформ. Также "пострадают" социал-демократы и центристы.

По мнению Кивиряхка, "Эстония 200" отберёт голоса у всех старых партий. Чеетыре процентных пункта потеряют реформисты, два - центристы и соцдемы, один - EKRE, Isamaa и зелёные.

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Социолог считает, что 13% людей в возрасте 18-24 лет проголосовали бы за "Эстонию 200". Среди 25-34-х летних доля составила бы 17%. 10% эстонцев и 7% неэстонцев поддержали бы эту партию.



jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень