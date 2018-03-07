BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

Канадская компания BlackBerry Ltd., специализирующаяся на производстве смартфонов, подала иск в суд к корпорации Facebook о нарушении патентных прав, сообщает Reuters.

Также в иске ответчиками значатся две «дочки» Facebook — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp и приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram.



В BlackBerry считают, что Facebook при усовершенствовании WhatsApp и Instagram использовала запатентованные наработки, касающиеся безопасности, интерфейса пользователя и сроков эксплуатации аккумулятора.