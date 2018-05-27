Авторынок Эстонии - возвращение к росту

В апреле продажи новых легковых автомобилей в Эстонии, пережившие лёгкий спад, вновь выросли на 5% к уровню аналогичного месяца прошлого года. Согласно данным Департамента шоссейных дорог, первичную регистрацию прошли 2470 новых машин. Всего по итогам четырёх месяцев 2018 года эстонский рынок новых автомобилей возрос на 11% и составил 9300 единиц.
Если в марте в структуре продаж лидировал сегмент компактных кроссоверов, то в апреле наиболее популярным стал класс мало-средних машин, на который пришлось 22,9% всех продаж. Впрочем, кроссоверы и автомобили среднего класса по-прежнему пользуются высоким спросом, и их рыночная доля оказалась ненамного меньше, на уровне 21,9%. Автомобили малого класса заполучили 15-процентную долю рынка.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.