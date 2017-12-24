Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam Фото: Andras Kralla

В связи с выходом весной Tallinna Sadam на биржу, глава предприятия Валдо Калм сказал газете Aripaev, что Tallinna Sadam может стать хорошей дивидендной акцией, а у предприятия ещё есть и перспективы для роста. Калм пообещал, что ближе и точнее с дивидендной политикой Tallinna Sadam ознакомят до эмиссии акций, и что переоценки фирмы в ходе эмиссии не будет.

Перспективы роста скрыты, прежде всего, в Скандинавии и Азии. Российскому рынку надо искать замену. Потенциал он видит, прежде всего, в пассажирских и грузоперевозках. В то же время у фирмы есть значительная недвижимость, которая может дополнительно наполнить денежный поток для Tallinna Sadam.

Самое актуальное Самое актуальное

Новость полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»



aivar.hundimagi@aripaev.ee Айвар Хундимяги