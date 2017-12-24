Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam

21 декабря 2017, 12:55

Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam
Фото: Andras Kralla

В связи с выходом весной Tallinna Sadam на биржу, глава предприятия Валдо Калм сказал газете Aripaev, что Tallinna Sadam может стать хорошей дивидендной акцией, а у предприятия ещё есть и перспективы для роста. Калм пообещал, что ближе и точнее с дивидендной политикой Tallinna Sadam ознакомят до эмиссии акций, и что переоценки фирмы в ходе эмиссии не будет.

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