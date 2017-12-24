Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam

В связи с выходом весной Tallinna Sadam на биржу, глава предприятия Валдо Калм сказал газете Aripaev, что Tallinna Sadam может стать хорошей дивидендной акцией, а у предприятия ещё есть и перспективы для роста. Калм пообещал, что ближе и точнее с дивидендной политикой Tallinna Sadam ознакомят до эмиссии акций, и что переоценки фирмы в ходе эмиссии не будет.
Перспективы роста скрыты, прежде всего, в Скандинавии и Азии. Российскому рынку надо искать замену. Потенциал он видит, прежде всего, в пассажирских и грузоперевозках. В то же время у фирмы есть значительная недвижимость, которая может дополнительно наполнить денежный поток для Tallinna Sadam.