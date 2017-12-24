Чем запомнился инвесторам 2017 год? Фото: pixabay

Инвестиционный мир всерьёз заговорил о криптовалютах, некоторые из которых прибавили тысячи процентов за этот год. Под конец года даже были запущены фьючерсы на биткоин на крупнейших товарных биржах. Монетарные влас­ти аккуратно взвешивали свои шаги: американцы несколько раз повысили ставку, Банк Англии сделал это один раз, а Европейский Центральный Банк всё ещё держит ключевую ставку на нулевом уровне. Сырьевые котировки тоже в целом росли, нефть во второй половине года прибавила 40 процентов из-за ураганов, высокого спроса и решения ОПЕК.

Рассмотрим подробнее эти события - кто знает, может, это самый удачный год для инвесторов за последние 10 лет. Ведь рынки так же, как и экономика, цикличны, и праздник не длится вечно.

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