Доходы американцев выросли Фото: pixabay

Опубликованный сегодня вечером отчет по личным доходам американцев показал рост этого индикатора на 0,3 процента, что чуть ниже ожиданий аналитиков. Данные публикуются ежемесячно и этот отчет показал рост доходов за ноябрь. Личные расходы выросли на большую величину, показав рост на 0,6 процентов. Еще один индикатор, о котором отчитались сегодня - Заказы на товары длительного потребления, который так же вырос но уже на 1,6 процентов.

Американская макроэкономическая статистика уже не удивляет своей позитивной динамикой. ВВП растет, инфляция медленно но усиливается, растут и доходы населения. Эта динамика хорошо отражается и на фондовом рынке- мы видим рост индексов на сотни процентов за несколько лет. Наблюдается и краткосрочный рост. Так, за ноябрь и декабрь основные американские индексы выросли на несколько

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Фредерик Даниель