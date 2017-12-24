Курс биткоина обвалился на $6,3 тыс. за пять дней

Курс биткоина обвалился Фото: pixabay

Рыночная стоимость биткоина за 5 дней рухнула на $6,3 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. В ночь на 22 декабря криптовалюта упала до $13078, но утром восстановилась до $14500. Накануне биткоин держался на отметке около $15500. В результате ночное падение составило около 16%. В воскресенье цена биткоина превысила $20 тыс. Таким образом, за неделю криптовалюта рухнула на 35%.

Резкое снижение курса биткоина на бирже может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний, которые ранее привели к росту биткоина выше $20 тыс., пишет Bloomberg. Падение, как отмечают аналитики агентства, также связано с опасениями инвесторов, что конкурирующая криптовалюта, Bitcoin Cash, может стать популярнее биткоина.

Ранее платформа Coinbase запустила торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX. На прошлой неделе на двух американских биржах запустилась торговля фьючерсами на биткоин. При этом комиссия США по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами выпустила предупреждение о том, что приобретение фьючерсов на биткоин, как и любых других фьючерсов, — это "сделка высокого риска".

В последний раз курс биткоина на бирже резко терял в цене в конце ноября. Тогда курс самой популярной криптовалюты рухнул с $11 тыс. до $5 тыс., однако после этого биткоин возобновил рекордный рост. Несмотря на резкое падение курса биткоина, рост этой криптовалюты за год достигает 1300%. Суммарная капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент $510,9 млрд, на долю биткоина приходится около 53% всего рынка.

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