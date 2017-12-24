Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год

24 декабря 2017, 12:30

Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год
Фото: pixabay

В 2016 году всего было проведено 46 ICO на общую сумму $96 млн. Рекорд принадлежал российской компании Waves Александра Иванова – им удалось привлечь на ICO $16 млн. В 2017 году ситуация кардинально изменилась

В середине декабря 2017 года статистика такая: 234 ICO на сумму $3,7 млрд, «средний чек» составил уже $15,7 млн. Пяти проектам удалось привлечь больше $150 млн, крупнейшее ICO принадлежит Filecoin — $257 млн. (везде – данные Coinshedule , хотя они могут отличаться от данных других источников).

Этот проект калифорнийской компании Protocol Labs позволяет пользователям с помощью специального ПО хранить данные на своих жестких дисках, за что пользователи получают вознаграждение в виде filecoins, которые можно обменивать на другую криптовалюту. Главная «фишка» Filecoin в том, что инвестировать в него могли только верифицированные инвесторы (банки, компании и крупные частные инвесторы). Проект называют «первым регулируемым ICO» и, скорее всего, это первая ласточка в будущих трендах, о которых мы напишем ниже.

Со второй половины 2017 года наметилась динамика ощутимого снижения количества успешных ICO, то есть тех, которым удалось собрать заявленную сумму (hard cap). По данным ICO Rating в первой половине года успешных ICO было 50% или больше, летом таких было примерно треть, осенью уже меньше 20%. Бум прошел. Рынок становится более зрелым: команды профессиональней, инвесторы — умней. И крупней. И вот причины.

Успешных ICO все меньше



Самое актуальное

Итак, доля ICO, достигших заявленных hard cap, снижается. Тренд начался еще летом. По оценке Architect Partners, в сентябре только 34% проекта были успешными, остальные не смогли достичь хотя бы 90% hard cap.

Весной и в начале лета люди понимали, что если какой-то проект выходит на ICO, то инвестиции в него принесут мгновенную прибыль 10х. Сейчас такого нет: не всем проектам даже удается попасть на криптобиржи, а тем, кому удается, приходится как следует поработать, чтобы их валюта выросла хотя бы до цены ICO. Как правило, до момента выхода на крупную биржу — это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев — цена падает в 2-3 раза. Видя, что легкого заработка больше нет, люди далеко не так охотно отдают свои деньги. И это хорошо, потому что рынок становится все более профессиональным.

Амбиции проектов становятся на порядок скромнее

В среднем, заявленные компаниями hard cap на ICO снижаются. После всемирного угара люди включают холодные головы. Все начинают понимать, что для того, чтобы реализовать какой-то проект со стадии идеи или концепции до выхода на рынок, не нужно $40 млн и уж тем более $250 млн. Честно говоря, достаточно $500 000, в редком случае – нескольких миллионов, и в любом случае — не больше $10 млн. Компании, выходящие на ICO сегодня – по крайней мере те из них, которые не хотят просто собрать деньги с инвесторов – прекрасно чувствуют эти настроения. Возможно, полгода назад они собрали бы $100 млн. Сегодня их амбиции куда скромнее.

Крупные инвесторы – основной источник инвестиций

По данным Forbes, большинство успешных проектов во второй половине 2017 года собирают деньги не от «обычных» пользователей, а от частных, более или менее крупных инвесторов, с которыми заранее договариваются об инвестициях во время road show. Именно эти инвесторы и являются главной причиной феномена под названием «Проект икс собрал десятки миллионов за 30 секунд». Тренд будет только продолжаться: крупные, серьезные проекты не будут собирать деньги – по крайней мере, основную массу — от простых юзеров, а будут собирать их у пула инвесторов и частных фондов.

Round A ICO  

 

 





Уже в начале следующего года Forbes видит раунды ICO, по аналогии с венчурными инвестициями, где есть предпосевные, посевные, Round A, B и так далее. Сейчас Forbes видит preICO, на котором собираются деньги для «раскачивания» ICO. Теперь все будет немного по-другому: после проведения ICO компании будут создавать продукт, выходить на рынок, проверять гипотезу, после чего привлекать новое финансирование — все как в венчуре.

Авторы согласны с коллегами по криптосообществу, которые полагают, что проектам стоит выходить на ICO уже с готовым продуктом, а не наоборот – собирать деньги под идею продукта. С приходом крупных инвесторов так и произойдет. Обязательным условием выхода на ICO станет наличие работающего прототипа, MVP.

Приход венчурных фондов

Венчурные фонды активней будут заходить на крипторынок. Некоторые из них создадут собственные криптофонды. Да, пока у традиционных инвесторов еще не разработан инструмент анализа криптопроектов, который есть на венчурном рынке, где они могут оценивать команду, MVP, доходность и так далее. На крипторынке пока речь может идти только об оценке команды. В том числе поэтому, кстати, и будет усиливаться тренд «сначала прототип – потом ICO»: такого подхода будут требовать сами крупные инвесторы, которые, как мы помним, станут и уже становятся основным источником дохода на ICO. Пока венчурные фонды только изучают, как выстраивать оценочные методики. Поэтому многие их представители активно посещают тематические конференции – они собирают информацию.

Кстати, по мере легализации рынка криптовалют мы увидим еще один тренд. Если сейчас основной валютой привлечения инвестиций является эфир — никто не хочет расставаться с биткоинами, а для сбора средств в фиатных деньгах нужно решить много юридических вопросов — то в будущем проекты будут стараться привлекать как раз фиатные деньги. Что, в свою очередь, только ускорит приход на рынок крупных «традиционных» инвесторов.

 

Как возрастет роль рейтинговых агентств читайте на Forbes. 

 

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