Индекс розничных продаж в США показал рекорд за 3 года

индекс розничных продаж Redbook Фото: pixabay

Опубликованный сегодня индекс розничных продаж Redbook показал рекордную величину за более чем 3 года. Индекс публикуется с 1964 го года и отражает ситуацию в розничных продажах, которые могут повлиять на бизнес цикл и внимательно отслеживается аналитиками с Wall Street.

Данные оказались намного лучше, чем того ожидали эксперты и рыночное сообщество. Рост индикатора в годовом исчислении показал прирост на 5,7 процентов, в то время как последние данные показали +4,4 процента. Данные рассчитываются еженедельно и после пика в сентябре ушли в небольшую коррекцию. То ли рождественские праздники, то ли общее состояние экономики увело цифры на новые максимумы, на

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Фредерик Даниель