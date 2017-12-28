Индекс розничных продаж в США показал рекорд за 3 года

Опубликованный сегодня индекс розничных продаж Redbook показал рекордную величину за более чем 3 года. Индекс публикуется с 1964 го года и отражает ситуацию в розничных продажах, которые могут повлиять на бизнес цикл и внимательно отслеживается аналитиками с Wall Street.
Данные оказались намного лучше, чем того ожидали эксперты и рыночное сообщество. Рост индикатора в годовом исчислении показал прирост на 5,7 процентов, в то время как последние данные показали +4,4 процента. Данные рассчитываются еженедельно и после пика в сентябре ушли в небольшую коррекцию. То ли рождественские праздники, то ли общее состояние экономики увело цифры на новые максимумы, на