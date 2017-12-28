Индекс розничных продаж в США показал рекорд за 3 года

28 декабря 2017, 07:30

индекс розничных продаж Redbook индекс розничных продаж Redbook
Фото: pixabay

Опубликованный сегодня индекс розничных продаж Redbook показал рекордную величину за более чем 3 года. Индекс публикуется с 1964 го года и отражает ситуацию в розничных продажах, которые могут повлиять на бизнес цикл и внимательно отслеживается аналитиками с Wall Street.

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Активно развивающаяся компания Vesimentor постоянно...

20 лет назад компания Vesimentor OU начинала деятельность с производства колодцев из пластиковых труб. В течение всех этих лет пярнуская компания активно развивалась и расширяла выбор предлагаемых услуг, начиная от пресс-литья и вакуумного литья до ЧПУ резки и хромирования. Компания не собирается останавливаться на этом.

Старейший и самый известный игрок в своей области...

25 лет назад в Эстонию была привезена технология установки эпоксидных полов. Первой такую услугу начала оказывать компания OU Epoporand-R, которая, благодаря постоянным инвестициям в сотрудников и оборудование, уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в своей области.
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