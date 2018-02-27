Инфляция в Германии ослабла

Опубликованные данные по ценам на потребительские товары в Германии показали, что в годовом исчислении инфляции составила всего 1,4 процента. Это на 0,2 процента ниже предыдущих данных и чуть ниже прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали, что инфляция составит полтора процента. Что это может значить для курса евро?

Низкая инфляция не то, о чем мечтает Европейский Центральный Банк. Вот уже много лет регулятор старается поднять экономический рост, а вместе с ним и инфляцию до целевых уровней. Специально для этих целей Банк держит ставку на низком уровне и выкупает каждый месяц облигаций на сумму 30 миллиардов евро. Германия крупнейшая экономика Еврозоны и низкая инфляция в Германии может заставить

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