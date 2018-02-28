Amazon купил стартап Ring за $1 млрд Фото: Amazon

Американский интернет-гигант Amazon 27 февраля купил стартап Ring, который занимается IoT-решениями для охраны жилья. У стартапа с 2016 года работает R&D-офис в Киеве. Редакция AIN.UA собрала информацию о том, чем занимается компания, а также о том, как устроен ее украинский офис.

С чего начиналась компания? Как и многие интересные проекты — с гаража основателя в Южной Калифорнии. Основатель компании Джейме Симинофф в 2011 году собрал небольшую группу инженеров поработать над идеей и уже через год, в декабре 2012 года, команда из пяти человек (три инженера и интерн) представила DoorBot публике. Это был дверной звонок с камерой и Wi-Fi, который при звонке в

Самое актуальное Самое актуальное

Новость полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»

Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро * Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf. * По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц. Ознакомься с кампанией Согласен с условимями Карточный платеж Мобильный платеж Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.