Amazon купил стартап Ring за $1 млрд

28 февраля 2018, 11:00

Amazon купил стартап Ring за $1 млрд Amazon купил стартап Ring за $1 млрд
Фото: Amazon

Американский интернет-гигант Amazon 27 февраля купил стартап Ring, который занимается IoT-решениями для охраны жилья. У стартапа с 2016 года работает R&D-офис в Киеве. Редакция AIN.UA собрала информацию о том, чем занимается компания, а также о том, как устроен ее украинский офис.

Самое актуальное

Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *

Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.

* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.

Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.

Ключевые слова
СтартапGoldman SachsПроекты
Новости
Инвестор Тоомас
17:00 28 февраля 2018
Инвестор Тоомас: частная биржа заставляет улыбнуться Не хочется сглазить, но будущий сезон начался для меня радостно – как минимум, на частной бирже.
Прибыль OEG за четвертый квартал возросла
12:30 28 февраля 2018
Прибыль OEG за четвертый квартал возросла Несмотря на то, что доходы фирмы-казино Olympic Entertainment Group в четвертом квартале были высокими, в разрезе года прибыль сильно снизилась.
Harju Elekter
14:15 28 февраля 2018
Самый высокий дивиденд десятилетия Harju Elekter Внеочередные сделки прошлого года увеличили доходы Harju Elekter – предприятие сообщило, что выплатит всю вою прибыль в качестве дивидендов, что составит 24 цента на акцию.
Monton
16:30 27 февраля 2018
Результаты Baltika порадовали акционеров Сегодня из экономических результатов компания Baltika стало ясно, что несмотря на позитивное изменение цифр брутто дохода и оборота, речь все-таки идет о косметических изменениях.
Безработица в Германии 5,4%
18:00 28 февраля 2018
Безработица в Германии 5,4% Опубликованные сегодня данные по рынку труда Германии показали, что уровень безработицы в самой крупной экономике Еврозоны составил 5,4 процента, что аккурат соответствует прогнозам аналитиков.
В Латвии aкциз опустошит кошельки любителей спиртного
13:45 28 февраля 2018
В Латвии aкциз опустошит кошельки любителей спиртного С четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии.
Инфляция в Германии ослабла
16:00 27 февраля 2018
Инфляция в Германии ослабла Опубликованные данные по ценам на потребительские товары в Германии показали, что в годовом исчислении инфляции составила всего 1,4 процента. Это на 0,2 процента ниже предыдущих данных и чуть ниже...
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
АНДРЕЙ КАСЬЯНЕНКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Андрей Касьяненко
Работа на дядю. Бесплатно
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Новости
премьер-министeр Юри Ратас
16:00 28 февраля 2018
Ратас о стремительных темпах роста экономики: похвалы достойны вс...
Валерия Кийск
15:07 28 февраля 2018
Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Магазин Prisma в столичном центре Sikupilli будет работать круглосуточно
13:15 28 февраля 2018
Магазин Prisma в столичном центре Sikupilli будет работать кругло...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Amazon купил стартап Ring за $1 млрд
11:00 28 февраля 2018
Amazon купил стартап Ring за $1 млрд Американский интернет-гигант Amazon 27 февраля купил стартап Ring, который занимается IoT-решениями для охраны жилья. У стартапа с 2016 года работает R&D-офис в Киеве. Редакция AIN.UA собрала...
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги
07:00 28 февраля 2018
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.
15:33 27 февраля 2018
Арбитраж отказал Medical Pharmacy Group Компания пыталась опротестовать решение Таллиннской биржи не принимать её акции в обращение.
14:46 27 февраля 2018
Kaubamaja хочет выплатить дивиденды Tallinna Kaubamaja хочет выплатить рекордные дивиденды.
Все новости
Биржевые новости
10:00 27 февраля 2018
LHV хочет выплатить дивиденды LHV Group предложила акционерам на собрании выплатить дивиденды размером 16 центов за акцию.
Apple представит самый большой iPhone
08:30 27 февраля 2018
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами к концу года Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.
10:38 26 февраля 2018
Прибыль PRFoods выросла в разы Оборот PRFoods в 4 квартале составил 32 миллиона евро, что на 89,3% больше, чем годом ранее.
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию?
07:00 26 февраля 2018
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию? Мне написала читательница Ана, которая полюбопытствовала, не собираюсь ли я опубликовать свою декларацию о доходах за прошлый год?
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.

Адвокатское бюро LEADELL Pilv – 25 лет вызовов и...

Адвокатское бюро LEADELL Pilv, которое в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, занимается, прежде всего, бизнес-клиентами, но консультирует также государственные организации и физических лиц.

Фирма Humanlink отмечает 15-летие своей деятельности

Когда создатели Humanlink (в то время еще Varumeesteenindus) 15 лет назад пошли в банк, чтобы получить деньги на реализацию своей бизнес-идеи – фирмы по аренде персонала – то банк не поверил, что в Эстонии кто-то будет арендовать рабочую силу. В банке им посоветовали вернуться с идеей получше.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения