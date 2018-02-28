Безработица в Германии 5,4% Фото: pixabay

Опубликованные сегодня данные по рынку труда Германии показали, что уровень безработицы в самой крупной экономике Еврозоны составил 5,4 процента, что аккурат соответствует прогнозам аналитиков. Напомним, что предыдущие данные по безработице так же составляли 5,4 процента.

Локомотив экономики Еврозоны чувствует себя достаточно неплохо, если судить по рынку труда. Один из важнейших макроэкономических индикаторов продолжает показывать снижение и достиг 5,4 процента. Несмотря на слабые данные по инфляции, экономический рост и занятость в Германии радуют монетарные власти.

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Фредерик Даниел