Европейский Союз готов регулировать криптоденьги

Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.
Вокруг криптовалют началось глобальное помешательство, и оптимизм насчет уровня цен поднялся очень высоко. Многие инвесторы сколотили состояние, но много и тех, кто деньги потерял.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.