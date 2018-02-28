Европейский Союз готов регулировать криптоденьги Фото: pixabay

Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.

Вокруг криптовалют началось глобальное помешательство, и оптимизм насчет уровня цен поднялся очень высоко. Многие инвесторы сколотили состояние, но много и тех, кто деньги потерял.

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