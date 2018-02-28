Прибыль OEG за четвертый квартал возросла

Несмотря на то, что доходы фирмы-казино Olympic Entertainment Group в четвертом квартале были высокими, в разрезе года прибыль сильно снизилась.
В четвертом квартале доход от продаж (по сравнению с тем же временем прошлого года) увеличился на 8.1%, 56.56 миллионов евро (без учета налога на азартные игры). Коммерческая прибыль возросла на 38%, 9.85 миллионов евро. Чистая прибыль выросла на 80%, 9.53 миллионов евро.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.