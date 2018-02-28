Самый высокий дивиденд десятилетия Harju Elekter

Внеочередные сделки прошлого года увеличили доходы Harju Elekter – предприятие сообщило, что выплатит всю вою прибыль в качестве дивидендов, что составит 24 цента на акцию.

В прошлом году доходы от продаж Harju Elekter достигли 102.7 миллионов евро – на две трети больше, чем в прошлом году. Коммерческая прибыль поднялась до 7.6 миллионов евро. Чистая прибыль составила почти 29.1 миллионов евро – здесь отразилась продажа акций PKC, которая принесла 25.8 миллионов, с учетом этого, прибыль составляет 4.3 миллиона евро.