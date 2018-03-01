Spotify рассчитывает получить $1 млрд в ходе IPO

Стриминговый сервис Spotify объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO). Во время размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже шведская компания рассчитывает получить до $1 млрд.

В заявке на проведение IPO Spotify указал, что его прибыль в прошлом году выросла на 38%, до $4,99 млрд. При этом чистый убыток увеличился до $1,51 млрд. Число ежемесячных пользователей сервиса составляет 159 млн, указано в документах компании.