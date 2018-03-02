Австралиец заявил, что он — создатель биткоина Сатоши Накамото. Против него подали иск на $10 млрд

Австралиец заявил, что он — создатель биткоина Сатоши Накамото. Фото: pixabay

Издание Vice изучило историю австралийского специалиста по криптографии Крейга Райта, который в 2016 году объявил себя настоящим Сатоши Накамото. Спустя 2 года самозваного создателя биткоина, на счету которого должны находиться около 1 млн монет (более $10 млрд по нынешнему курсу), призывает к ответу перед судом.

В суд на Райта подали из-за разбирательства об имуществе, принадлежащем специалисту по компьютерной безопасности Дейву Клейману. Заявляется, что Райт незаконно присвоил себе 1 100 111 биткоинов. Их нынешняя рыночная стоимость — $10 236 532 855. Результаты этой судебной тяжбы могут наконец-то прояснить, кто действительно является создателем самого ценного криптовалютного актива в мире. Помимо

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