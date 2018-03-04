Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню»

McDonald’s Фото: pixabay

Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пятницу подешевели на 4,77%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $148,27.

Последний раз котировки McDonald’s опускались до такого уровня в мае прошлого года. В январе 2018 г. акции компании дорожали до максимума за последние пять лет. Их стоимость составляла $178,36.

Аналитики связывают падение акций с неудачным стартом в январе так называемого «долларового меню», в котором стоимость заказа варьируется от $1 до $3.

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