Биржа: умеренное восстановление неделю не спасло

К пятнице рынок акций США успокоился, однако из-за таможенных пошлин и торговой воны индексы все-таки остались в минусе.

Индекс Dow Jones потерял 0,29% и снизился до 24 538 пунктов. Nasdaq Composite вырос на 1,08% до уровня 7257 пунктов. S&P 500 восстановил 0,51% и добрался до 2691 пунктов. Тем не менее, по итогам всей недели, Nasdaq и S&P 500 потеряли 1,08% и 2,04%.