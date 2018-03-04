Биржа: умеренное восстановление неделю не спасло

04 марта 2018, 08:00

рынок акций США рынок акций США
Фото: EPA

К пятнице рынок акций США успокоился, однако из-за таможенных пошлин и торговой воны индексы все-таки остались в минусе.

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Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
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