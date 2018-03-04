JP Morgan: биржевые фирмы США в этом году скупают свои акции в рекордном объеме

Анализ банковского концерна JP Morgan Фото: EPA

Анализ банковского концерна JP Morgan показывает, что скупка своих акций биржевыми фирмами США в этом году может достигнуть рекордного объема в 800 миллиардов долларов, сообщает MarketWatch.

По оценке аналитиков, увеличение обратного выкупа акций американскими компаниями в первую очередь связано со снижением налогового бремени, хорошей доходностью и возвращением в страну зарубежных активов. На увеличение обратного выкупа может повлиять и то, что за хорошими временами на бирже следует снижение. Экономический рост и налоговые сокращения добавят в кошельки компаний 100 миллиардов

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Дмитрий Фефилов

