Alexela вынашивает план выйти на биржу

У Alexela в ближайших планах вывести предприятие на биржу. Сейчас активно работают над ростом предприятия, для чего было привлечено 25 миллионов евро пенсионных денег.

С целью покупки Euro Oil Alexela Group привлекает 25 миллионов евро из денег пенсионных фондов LHV ja Swedbank. Но еще один вариант, который взвешивают – выйти на биржу. Руководитель Alexela Group Андреас Лаане сказал, что выход на биржу возможен в долгосрочной перспективе, но это может произойти через 3-5 лет.



На сегодняшний день главным препятствием для выхода на биржу Лаане