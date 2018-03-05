Netflix стоит 130 миллиардов долларов

05 марта 2018, 17:30

Netflix стоит 130 миллиардов долларов Netflix стоит 130 миллиардов долларов
Фото: pixabay

Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний, Netflix попадает даже в ТОП 50. Сколько же зарабатывает компания и как дорого она оценена по отношению к своей прибыли?

Самое актуальное
читай 2 недели бесплатно
    Фредерик Даниел
Ключевые слова
ДолларPR
Новости
Netflix стоит 130 миллиардов долларов
17:30 05 марта 2018
Netflix стоит 130 миллиардов долларов Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний,...
Биржевая цена электроэнергии поднялась
15:00 05 марта 2018
Биржевая цена электроэнергии поднялась В феврале биржевая стоимость электроэнергии поднялась по всей ценовой зоне Nord Pool, в Эстонии и Финляндии составляла около 43.36 евро за мегаватт в час, говорит Elering.
Продажа квартир принесла Merko хорошие результаты
14:00 05 марта 2018
Продажа квартир принесла Merko хорошие результаты В 2017 году благодаря активному строительству новых квартир доход от продаж Merko Ehitus вырос до 317.6 миллионов евро и чистой прибыли 14.7 миллионов евро. В последний раз доход от продаж превысил...
Торговая идея на случай обвала бирж
07:00 05 марта 2018
Торговая идея на случай обвала бирж Недавняя коррекция на биржах вызвала много вопросов и сомнений по поводу дальнейшего роста рынков в этом году. Обвалившись за 11 дней на 10 процентов, американские индексы прервали длинную череду...
Руководитель Alexela Group Андреас Лаане
12:45 05 марта 2018
Alexela вынашивает план выйти на биржу У Alexela в ближайших планах вывести предприятие на биржу. Сейчас активно работают над ростом предприятия, для чего было привлечено 25 миллионов евро пенсионных денег.
Лошаьдью ходи!
12:30 05 марта 2018
В какие акции вкладываться во время торговых войн? Благодаря Трампу, в мире могут начаться торговые войны.
13:15 05 марта 2018
Алексашенко: нужно готовиться к потрясениям. Мир на пороге крупнейших торговых войн 1 "Как ни странно, я понимаю Трампа".
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
Надежда Латвии
ДВ ПЕРЕДОВИЦА
Надежда Латвии
Дмитрий Егоров - вице-канцлер Министерства финансов
Дмитрий Егоров
Добро пожаловать, новые эстонцы!
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Новости
правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей
18:00 05 марта 2018
Ратас: правительство поддерживает улучшение положения пожилых люд...
Родители смогут сами решать, как долго и в каком объеме использовать родительские пособия и отпуск
16:30 05 марта 2018
Родители смогут сами решать, как долго и в каком объеме использов...
Жители Пярну планируют сделать мусорную свалку самым большим пляжем Эстонии
16:00 05 марта 2018
Жители Пярну планируют сделать мусорную свалку самым большим пляж...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank
17:00 05 марта 2018
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank Совет Inbank решил начать обсуждение продажи своей части в Coop Pank, владельцем финансовых инвестиций которых Inbank является с января прошлого года, сообщается в биржевых новостях.
Билл Гейтс
11:20 05 марта 2018
На что Билл Гейтс тратит деньги? В последнем интервью Билл Гейтс заявил, что питает слабость к быстрым автомобилям.
McDonald’s
12:15 04 марта 2018
Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню» Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пятницу подешевели на 4,77%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $148,27.
Анализ банковского концерна JP Morgan
09:30 04 марта 2018
JP Morgan: биржевые фирмы США в этом году скупают свои акции в рекордном объеме Анализ банковского концерна JP Morgan показывает, что скупка своих акций биржевыми фирмами США в этом году может достигнуть рекордного объема в 800 миллиардов долларов, сообщает MarketWatch.
Все новости
Биржевые новости
рынок акций США
08:00 04 марта 2018
Биржа: умеренное восстановление неделю не спасло К пятнице рынок акций США успокоился, однако из-за таможенных пошлин и торговой воны индексы все-таки остались в минусе.
Angry Birds
17:00 02 марта 2018
Крупный акционер Rovio сдался Самая крупная компания пенсионного страхования Финляндии Varma в феврале сократила свою долю в фирме разработчике компьютерных игр на 75%, сообщает Kauppalehti.
Природная косметика
15:45 02 марта 2018
Оборот латвийской фирмы косметики вырос на четверть Вышедшая прошлой осенью на Рижскую биржу фирма косметики Madara Cosmetics в своем первом годовом отчете сообщила о приличном росте оборота и доходов.
Остров
12:17 02 марта 2018
Инвестор Тоомас: я не буду участвовать в IPO Novatours Литовский туроператор Novatours собирается выводить акции на биржу. В связи с этим, некоторые инвесторы поинтересовались и моими планами.
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.

Компания Merec была первой в Эстонии, которая начала...

25 лет деятельности - это значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.

Viru Elektrikaubandus: доверие - это то, во что мы...

Занимающаяся оптовой и проектной продажей электротоваров компания Viru Elektrikaubandus AS, которая была создана в 1993 году тремя активными молодыми людьми в Ляэне-Вирумаа, работает по принципу доверия. “Мы продаем нечто большее, чем товары и цену. Мы доверяем своему клиенту, потребителям и сотрудникам, а они доверяют нам. Доверие лежит в основе всех 25 лет деятельности”, - заявил директор компании Урмас Мюлла.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения