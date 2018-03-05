Netflix стоит 130 миллиардов долларов Фото: pixabay

Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний, Netflix попадает даже в ТОП 50. Сколько же зарабатывает компания и как дорого она оценена по отношению к своей прибыли?

Стоит сразу отметить, что помимо капитализации, у Netflix есть еще одно “достижение”. Компания в сотне самых переоцененных компаний (с точки зрения соотношения Цена-Прибыль) Соединенных Штатов. Мультипликатор P/E (Price/Earnings) превышает 200, что означает, что компания стоит в 200 раз дороже своей годовой прибыли.

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Фредерик Даниел