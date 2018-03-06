Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1

Представители известной торговой площадки сообщили о том, что в ближайшее время на бирже не появится возможность торговать XRP, хотя вчера на этих слухах курс монеты вырос на 17%
Стоимость криптовалюты Ripple, технология которой активно тестируется крупными азиатскими банками, на бирже Bitfinex упала на 12% за последние несколько часов. Днем 5 марта третья по капитализации монета пробила уровень сопротивления в $1, ее цена достигала отметки в $1,085. Однако затем представители крупной торговой площадки Coinbase написали в официальном твиттер-аккаунте, что в ближайшее