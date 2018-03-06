Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1

06 марта 2018, 10:00

Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1 Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1
Фото: pixabay

Представители известной торговой площадки сообщили о том, что в ближайшее время на бирже не появится возможность торговать XRP, хотя вчера на этих слухах курс монеты вырос на 17%

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Новости
Александра Шелепова OFFICE IN EU
11:30 06 марта 2018
4 основных изменения в Законе о налоге с оборота «Деловые ведомости» уже не раз затрагивали тему изменений закона «О налоге с оборота», пришло время детально рассмотреть данный закон в измененном формате.
Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1
10:00 06 марта 2018
Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1 Представители известной торговой площадки сообщили о том, что в ближайшее время на бирже не появится возможность торговать XRP, хотя вчера на этих слухах курс монеты вырос на 17%
Латвия
07:30 06 марта 2018
"За деньги, оставленные в Латвии, мы могли бы укрепить восточные рубежи" По оценке производителей алкоголя, те, кто покупают алкогольные напитки в Латвии, за два года оставят там такую сумму, которой хватило бы, чтобы построить самую надежную границу в Европейском Союзе,...
С 1 апреля к работе в качестве председателя правления Enefit Energiatootmine приступит Март Проос.
09:00 06 марта 2018
Глава Нарвских электростанций Тыну Аас покидает свой пост С 1 апреля к работе в качестве председателя правления Enefit Energiatootmine приступит Март Проос. С 2010 года руководивший Нарвскими электростанциями Тыну Аас принял решение уйти на отдых после...
новым исполнительным директором Tele2 Eesti станет канадец Крис Роббинс
10:15 06 марта 2018
Tele2 Eesti возглавит топ-менеджер международного уровня Начиная с апреля-месяца новым исполнительным директором Tele2 Eesti станет канадец Крис Роббинс, который на протяжении 15 лет занимал руководящие посты на телекоммуникационных предприятиях.
в прошлом году ежедневно происходило 14 несчастных случаев на рабочем месте
08:00 06 марта 2018
Инспекция труда: в прошлом году ежедневно происходило 14 несчастных случаев на рабочем месте Сегодня Инспекция труда представит Рийгикогу обзор прошлогодней трудовой среды в Эстонии. В минувшем году произошло 5184 несчастных случая на рабочем месте, то есть 14 в день. Девять человек лишились...
высокооплачиваемые работники выбирают работодателя по культуре труда
07:00 06 марта 2018
Новый тренд: высокооплачиваемые работники выбирают работодателя по культуре труда При выборе рабочего места высокооплачиваемые работники обращают в три раза большее внимание на культуру труда работодателя, чем низкооплачиваемые работники, объяснило недавно появившееся на CV-Online...
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
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Mнения
Надежда Латвии
ДВ ПЕРЕДОВИЦА
Надежда Латвии
Дмитрий Егоров - вице-канцлер Министерства финансов
Дмитрий Егоров
Добро пожаловать, новые эстонцы!
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Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
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Новости
Ярмарка труда и карьеры кассы по безработице соберёт на месте 70 работодателей
08:30 06 марта 2018
Ярмарка труда и карьеры кассы по безработице соберёт на месте 70 ...
правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей
18:00 05 марта 2018
Ратас: правительство поддерживает улучшение положения пожилых люд...
Родители смогут сами решать, как долго и в каком объеме использовать родительские пособия и отпуск
16:30 05 марта 2018
Родители смогут сами решать, как долго и в каком объеме использов...
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что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
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Биржевые новости
Netflix стоит 130 миллиардов долларов
17:30 05 марта 2018
Netflix стоит 130 миллиардов долларов Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний,...
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank
17:00 05 марта 2018
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank Совет Inbank решил начать обсуждение продажи своей части в Coop Pank, владельцем финансовых инвестиций которых Inbank является с января прошлого года, сообщается в биржевых новостях.
Биржевая цена электроэнергии поднялась
15:00 05 марта 2018
Биржевая цена электроэнергии поднялась В феврале биржевая стоимость электроэнергии поднялась по всей ценовой зоне Nord Pool, в Эстонии и Финляндии составляла около 43.36 евро за мегаватт в час, говорит Elering.
Продажа квартир принесла Merko хорошие результаты
14:00 05 марта 2018
Продажа квартир принесла Merko хорошие результаты 1 В 2017 году благодаря активному строительству новых квартир доход от продаж Merko Ehitus вырос до 317.6 миллионов евро и чистой прибыли 14.7 миллионов евро. В последний раз доход от продаж превысил...
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Биржевые новости
Руководитель Alexela Group Андреас Лаане
12:45 05 марта 2018
Alexela вынашивает план выйти на биржу У Alexela в ближайших планах вывести предприятие на биржу. Сейчас активно работают над ростом предприятия, для чего было привлечено 25 миллионов евро пенсионных денег.
Билл Гейтс
11:20 05 марта 2018
На что Билл Гейтс тратит деньги? В последнем интервью Билл Гейтс заявил, что питает слабость к быстрым автомобилям.
Торговая идея на случай обвала бирж
07:00 05 марта 2018
Торговая идея на случай обвала бирж Недавняя коррекция на биржах вызвала много вопросов и сомнений по поводу дальнейшего роста рынков в этом году. Обвалившись за 11 дней на 10 процентов, американские индексы прервали длинную череду...
McDonald’s
12:15 04 марта 2018
Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню» Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пятницу подешевели на 4,77%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $148,27.
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Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
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Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Как при помощи коммерческого кредита опережать конкурентов?
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Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
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Юбиляры

20 лет Balti Spoon: стремительный рост, не нарушая...

Член правления расположенного возле Лахемаа завода по производству шпона Balti Spoon и вице-президент его материнской компании Mohring Group Эдмунд Смоларек рассуждают о том, какой юбилей лучше всего отмечать: “В этом году мы отметим 20 лет с момента запуска производства, но по бумагам компания была создана 25 лет назад - фирма была зарегистрирована уже в 1993 году”. Если вернуться к году создания Mohring Group, то можно отметить 70-летний юбилей.

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

Viru Elektrikaubandus: доверие - это то, во что мы...

Занимающаяся оптовой и проектной продажей электротоваров компания Viru Elektrikaubandus AS, которая была создана в 1993 году тремя активными молодыми людьми в Ляэне-Вирумаа, работает по принципу доверия. “Мы продаем нечто большее, чем товары и цену. Мы доверяем своему клиенту, потребителям и сотрудникам, а они доверяют нам. Доверие лежит в основе всех 25 лет деятельности”, - заявил директор компании Урмас Мюлла.
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ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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