Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1 Фото: pixabay

Представители известной торговой площадки сообщили о том, что в ближайшее время на бирже не появится возможность торговать XRP, хотя вчера на этих слухах курс монеты вырос на 17%

Стоимость криптовалюты Ripple, технология которой активно тестируется крупными азиатскими банками, на бирже Bitfinex упала на 12% за последние несколько часов. Днем 5 марта третья по капитализации монета пробила уровень сопротивления в $1, ее цена достигала отметки в $1,085. Однако затем представители крупной торговой площадки Coinbase написали в официальном твиттер-аккаунте, что в ближайшее

Самое актуальное Самое актуальное

Новость полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»