Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года Фото: pixabay

Котировки выросли на новостях о покупке фирмой Уоррена Баффета 75 млн акций Apple.

Котировки акций Apple обновили исторический максимум в ходе торгов в пятницу и завершают неделю рекордным ростом с октября 2011 года.

Рост акций компании в пятницу спровоцировала новость о том, что инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале купила 75 млн акций Apple. На конец 2017 года Berkshire владела 165,3 млн бумаг Apple, то есть примерно 3,3% всех находящихся на тот момент в обращении акций компании.

"Это невероятная компания, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания Соединенных Штатов".

Ранее рыночная стоимость компании подскочила на квартальной отчетности. В минувшем финквартале Apple увеличила чистую прибыль и выручку до рекордов для этого периода года, сильнее ожиданий рынка.

Apple также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $100 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 16%.

Бумаги Apple дорожают в пятницу на 3,5%, с начала недели подъем составляет 12,7%. Капитализация Apple, самой дорогой из публично торгующихся компаний мира, составляет около $900 млрд.

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