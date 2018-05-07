Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года

05 мая 2018, 12:30

Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года
Фото: pixabay

Котировки выросли на новостях о покупке фирмой Уоррена Баффета 75 млн акций Apple.

Котировки акций Apple обновили исторический максимум в ходе торгов в пятницу и завершают неделю рекордным ростом с октября 2011 года.

Рост акций компании в пятницу спровоцировала новость о том, что инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале купила 75 млн акций Apple. На конец 2017 года Berkshire владела 165,3 млн бумаг Apple, то есть примерно 3,3% всех находящихся на тот момент в обращении акций компании.

"Это невероятная компания, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания Соединенных Штатов".

Ранее рыночная стоимость компании подскочила на квартальной отчетности. В минувшем финквартале Apple увеличила чистую прибыль и выручку до рекордов для этого периода года, сильнее ожиданий рынка.

Apple также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $100 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 16%.

Бумаги Apple дорожают в пятницу на 3,5%, с начала недели подъем составляет 12,7%. Капитализация Apple, самой дорогой из публично торгующихся компаний мира, составляет около $900 млрд.

Самое актуальное
Ключевые слова
AppleИнтервью
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Фондовый рынок США открылся ростом
18:00 07 мая 2018
Фондовый рынок США открылся ростом Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
13:00 07 мая 2018
Каллас: у нас отсталая система распределения подоходного налога Нельзя быть уверенным в том, что нынешняя система кредитов на недвижимость и рынок недвижимости в целом являются устойчивыми, считает старейшина Виймси.
инвестор в недвижимости Рута Арумяэ
14:00 07 мая 2018
Что взять, что оставить на сегодняшнем рынке недвижимости? Ситуация на рынке недвижимости сейчас достаточно хороша, но для того, чтобы поднять производительность своих инвестиций, нужно найти секторы, находящиеся за пределами риска, сказали инвесторы в...
исполнительный директор Arco Vara Kinnisvaraburoo Элари Тамм
16:00 07 мая 2018
«Все, что поднимается – опускается» Так может охарактеризовать нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости исполнительный директор Arco Vara Kinnisvaraburoo Элари Тамм, предвещая сильное снижение объема продаж типовых квартир.
Уоррен Баффет и его бизнес-партнер Чарли Мангер
10:13 07 мая 2018
Уоррен Баффет: криптовалюта плохо кончит На встрече акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и его бизнес-партнер Чарли Мангер дали понять,почему они считают криптовалюту пузырем. У бизнесменов был конкретный ответ на вопрос.
трeйдер Алекс!
07:00 07 мая 2018
Знакомьтесь: трeйдер Алекс! Начиная с сегодняшнего дня на порталах Aripaev и «Деловые ведомости» появится еще один выдуманный персонаж: трeйдер Алекс.
5 самых перспективных направлений интернет-бизнеса
10:00 05 мая 2018
5 самых перспективных направлений интернет-бизнеса Интернет – довольно привлекательная сфера для развития собственного бизнеса, так как открывает массу возможностей. И какими бы новыми не казались идеи, рано или поздно, они устареют, и придется...
директор ACC Distribution Зимантас Баушюс
13:00 26 апреля 2018
Цель компании ACC Distribution - увеличить продажи ИТ оборудования и электроники в странах Балтии
Все новости
Mнения
Тынис Рюютель, исполнительный директор Союза фирм недвижимости Эстонии.
Тынис Рюютель
Приближается ли бум торговых центров?
Будущее эстонской экономики
Передовица
Будущее эстонской экономики
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные события недели
Все новости
Новости
Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро
17:30 07 мая 2018
Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро
DV logo
15:00 07 мая 2018
Рыйвас сменил Холсмера на посту зампреда финансовой комиссии
министер внутренних дел Андрес Анвельт
14:30 07 мая 2018
Пользователей незаконной рабочей силы ожидают строгие меры
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
Все фотографии
Биржевые новости
12:45 07 мая 2018
Ликбез на ДВ: как всё-таки работает мировая экономика? Фуад Расулов простым языком объясняет, как работают важнейшие механизмы мировой экономики.
Стоит ли сейчас инвестировать в акции глобальных компаний
09:00 06 мая 2018
Стоит ли сейчас инвестировать в акции глобальных компаний Инвестирование в акции компаний делается по двум причинам:чтобы получить выгодные дивиденды; чтобы заработать на разнице между ценой на акции и облигации при покупке и при их продаже на фондовой...
Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года
12:30 05 мая 2018
Акции Apple достигли рекордного роста с 2011 года Котировки выросли на новостях о покупке фирмой Уоррена Баффета 75 млн акций Apple.
08:00 05 мая 2018
Деловые в эфире: самые важные события недели Последний раз такое в США было 18 лет назад.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
07:30 07 мая 2018
Кто такой трейдер Алекс? Алексу 37 лет, он отец двоих детей и работает менеджером по продажам на одном предприятии деревообрабатывающей промышленности. Благодаря своей должности, Алекс чувствует себя в интернете как дома,...
Все новости
Подсказка
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
Зачем предприятиям э-счета?
11:00 15 апреля 2018
Зачем предприятиям э-счета?
Налоговые бои на старом рубеже
10:00 15 апреля 2018
Налоговые бои на старом рубеже
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Воздухонепроницаемая оболочка - показатель качества утепления и строительных работ
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные события недели
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
25.04.2018
Промышленность
25.04.2018
Просим к столу!
25.04.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Палата нотариусов: люди могли бы смелее обращаться по...

В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.
Все новости
ТОПы Äripäev
Стоит ли сейчас инвестировать в акции глобальных компаний
09:00 06 мая 2018
Стоит ли сейчас инвестировать в акции глобальных компаний
Tesla Model 3
11:11 03 мая 2018
Результаты Tesla превзошли ожидания
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения