Запасы снизились- цены на нефть растут

Как обычно, в среду энергетический институт публикует данные по коммерческим запасам нефти в Соединенных Штатах. Рынки уже привыкли, что запасы несколько недель как растут. Сначала на миллион, потом на 3,4 миллиона и на прошлой неделе 6,8 миллионов баррелей. В этот раз запасы удивили и показали снижение на более чем 2 миллиона баррелей.
Вообще, ситуация на рынке нефти такая, что запасы и баланс спроса и предложения отошли на второй план. Рекордное число буровых, почти не волнует спекулянтов и инвесторов. Вчерашние события, а точнее выход США из ядерного договора с Ираном снова накалили обстановку и иранские санкции снова стали почти реальностью на повестке дня. Котировки “американского” сорта WTI достигли отметки в