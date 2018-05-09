Запасы снизились- цены на нефть растут

09 мая 2018, 19:30

Запасы снизились- цены на нефть растут Запасы снизились- цены на нефть растут
Фото: Scanpix

Как обычно, в среду энергетический институт публикует данные по коммерческим запасам нефти в Соединенных Штатах. Рынки уже привыкли, что запасы несколько недель как растут. Сначала на миллион, потом на 3,4 миллиона и на прошлой неделе 6,8 миллионов баррелей. В этот раз запасы удивили и показали снижение на более чем 2 миллиона баррелей.

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