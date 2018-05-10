США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

Белый дом назвал возможные сроки введения санкций в отношении Ирана после выхода США из ядерной сделки. Ограничения, по информации представителя администрации Дональда Трампа, могут быть одобрены уже на следующей неделе
После выхода США из сделки по атому с Ираном президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции. Об этом журналистам рассказала официальный представитель администрации главы Соединенных Штатов Сара Сандерс, передает Reuters. Ограничения, по ее словам, могут быть одобрены Вашингтоном уже на следующей неделе, «чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную