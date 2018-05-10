США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

10 мая 2018, 07:30

США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе
Фото: Reuters

Белый дом назвал возможные сроки введения санкций в отношении Ирана после выхода США из ядерной сделки. Ограничения, по информации представителя администрации Дональда Трампа, могут быть одобрены уже на следующей неделе

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США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе
07:30 10 мая 2018
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