Инвестор Тоомас: я на правильном пути?

15 мая 2018, 17:47

Я уже было морально приготовился к тому, что посещу общее собрание акционеров Baltic Horizon Fund, которое пройдёт сегодня, как сегодня меня ждал сюрприз.

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