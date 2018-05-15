Инвестор Тоомас: я на правильном пути?

Я уже было морально приготовился к тому, что посещу общее собрание акционеров Baltic Horizon Fund, которое пройдёт сегодня, как сегодня меня ждал сюрприз.
Я привык к тому, что компания, чьи акции котируются на бирже, проводит свои общие собрания в том же самом регионе. Поэтому прочитал приглашение по диагонали, и решил, что в 15:00 я должен быть в Таллинне. Как же сильно я удвился, когда, прочитав приглашение более внимательно, я узнал, что инвесторов из Прибалтики ждут в гостях у управляющего фонда Northern Horizon Capital. В Стокгольме.