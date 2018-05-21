Акционерам предложили снять Маска с поста главы совета директоров Tesla

21 мая 2018, 08:00

Акционерам предложили снять Маска с поста главы совета директоров Tesla Акционерам предложили снять Маска с поста главы совета директоров Tesla
Фото: Reuters

Крупнейшая консультационная фирма рекомендует акционерам Tesla сменить двух членов совета директоров и поддержать предложение по разделению ролей председателя совета директоров и СЕО, обе должности сейчас занимает Илон Маск.

Консультационно-представительская фирма Institutional Shareholder Services (ISS) советует акционерам Tesla сместить двоих членов совета директоров компании — инвестора Антониа Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, ISS предлагает создать позицию независимого председателя совета директоров. «Акционеры выиграют от сильнейшей формы независимого надзора за советом директоров в виде независимого председателя», — говорится в письме ISS клиентам. Основатель Tesla Илон Маск сейчас владеет более чем 20% компании и занимает позиции председателя СД и СЕО.

Трое из девяти членов совета директоров Tesla будут переизбраны на собрании акционеров 5 июня, это Грасиас, СЕО Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок и младший брат Илона Маска Кимбал Маск.

ISS призывает голосовать против Грасиаса, так как считает, что тот перестал быть независимым по отношению к управлению компанией. «Грасиас ранее считался независимым, но более к этой категории не относится, так как его компания Valor Management Corp. представляла консалтинговые услуги Tesla в 2017 году», — пишут эксперты.

Также ISS выступает против кандидатуры Мердока, так как считает, что он занимает кресла в слишком большом количестве других СД.

Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск электрокаров Model 3, и собственная отчетность компании говорит о «неспособности достичь целевых показателей по производству Model 3, равно как и ожидаемого качества». «[Это] может привести к материальным последствиям для компании, ее перспектив, операционных результатов и финансового состояния», — делают вывод в ISS.

«В связи с этим важно быть уверенным, что совет директоров будет заниматься разрешением проблем с производством и СЕО и другие топ-менеджеры не будут отвлекаться на интересы в других бизнес-сферах или перепалки в Twitter», — приводит Bloomberg выдержку из доклада аналитиков.

В первом квартале 2018 года чистый убыток Tesla составил рекордные $709,551 млн. Это вдвое больше,? чем убыток за тот же период прошлого года ($330 млн).

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TeslaIT
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