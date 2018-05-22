На бирже Хельсинки появится крупный предприниматель

Kojamo, крупнейшее предприятие Финляндии, инвестирующее в съемные квартиры, хочет выйти на биржу Хельсинги до Иванова дня, пишет Kauppalehti. На конец марта в портфеле Kojamo 35 700 съемных квартир стоимостью 4,9 миллиарда евро.
Предприятия предлагает съемные квартиры и связанные с ними услуги в Хельсинги, Тампере, Туру, Куопио, Лахти, Оулусе и Йювяскюля.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.