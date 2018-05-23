IPO Xiaomi сделает некоторых работников миллионерами?

Как известно, в этом году, один из самых крупных китайских производителей смартфонов, компания Xiaomi выйдет на биржу, то есть проведет Первичное размещение акций, что обычно мы называем IPO (Initial Public Offering).
Как стало известно в начале мая, компания оценивает саму себя в 70-80 миллиардов долларов, хотя ранее планировалось выручить все 100 миллиардов. Совсем недавно стало известно еще и то, что при удачном исходе дел, более 50 работников компании станут долларовыми миллионерами. Это произойдет по той причине, что работники в свое время вложились в бизнес собственной компании.
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