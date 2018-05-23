Нефть не удержалась на пике после выхода данных

Сегодня вышли данные по запасам нефти от EIA (Energy Information Administration) которые показали прирост запасов за неделю аж на 5,7 миллиона баррелей. И это при том, что аналитики ожидали сокращения на полтора миллиона баррелей, а предыдущая статистика показала снижение на 1,4 миллиона баррелей.
Вообще, за последние 3 месяца запасы лишь 1 раз росли более чем на 5 миллионов баррелей, а это второй случай.
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