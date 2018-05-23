Tallink плывёт к хельсинской бирже

Tallink сообщил сегодня Таллиннской бирже, что намерен проести IPO на хельсинской бирже Nasdaq.
Совет предприятия принял это предложение, инициированное правлением на собрании концерна, которое прошло на этой неделе.
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