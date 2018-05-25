LHV получил кредит

25 мая 2018, 11:39

LHV получил от Скандинавского инвестиционного банка (NIB) кредит на 20 миллионов евро.

Он будет использоваться для финансирования малых и средних предприятий (SME).

Кредитная программа рассчитана на 5 лет, деньги будут одалживаться SME для проведения инвестиционных программ.

Ранее в рамках похожей программы LHV получил кредит на сумму 12,5 миллиона евро от Европейского инвестиционного фонда (EIF).

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NIB - это международный финансовый институт, совладельцами которого являтся 8 государств: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

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