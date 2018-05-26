Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год?

26 мая 2018, 10:00

Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год? Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 ...
Фото: Scanpix

Совокупный рост индекса OMXB, который представляет собой результаты работы всех трех фондовых рынков стран Балтии, за четыре первых месяца 2018 года составил +3,8%. Это довольно удовлетворительный результат, учитывая, что американские и европейские рынки завершили период с убытками (индексы S&P 500 и Stoxx Europe 600 каждый потеряли за этот же период по 1%).

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    Эдуардас Петрулис
    Финансовый аналитик Балтийских рынков SEB
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