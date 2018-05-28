Инвестор Тоомас: наступил кризис

Пессимистам типа меня не нужно долго ждать кризиса. Кровь уже на улицах.
Что сейчас: бум или кризис? Ответ зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Наша родная экономика процветает и акциии бьют рекорды. Чего не скажешь о Бразилии, куда я инвестировал год назад.
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