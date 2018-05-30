Безработица в Германии на рекордных минимумах

Опубликованные данные по рынку труда Германии- локомотива европейской экономики, показали, что занятость в стране достигла максимальных значений, а уровень безработицы снизился до уровня 90-х годов.
Более того, если говорить о другом индикаторе, сезонно откорректированном уровне безработицы, то были достигнуты рекордные минимумы за десятки лет!
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