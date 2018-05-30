Буквально пару часов назад, были опубликованные статистические данные по инфляции в Германии. Цифры показали, что инфляция в Германии снова 2,2 процента, чего не было с февраля 2017-го года. Рост цен, после достижения в феврале 2,2 процентов, снова стал снижаться, и темпы роста опустились до 1,4 процентов в феврале 2018-го. Значит ли это, что скоро начнут повышать ставки?
Скорее всего, эта статистика послужит хорошей новостью для функционеров ЕЦБ, которые прямо мечтают об инфляции в Еврозоне. Ведь, кризис закончился и рост валового продукта занятости показывает, что экономика растет. Но отсутствие инфляции делает этот рост не совсем нормальным и важно, чтобы инфляция была предсказуемой и ее темпы совпадали с монетарной политикой ЕЦБ. В планах ЕЦБ рост цен ровно
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