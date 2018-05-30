Сорос назвал причину грядущего финансового кризиса

Что обрушит мировую экономику уже в ближайшем будущем? Своим мнением подерлился известный миллиардер Джордж Сорос
Мировая экономика приближается к очередному коллапсу. Ближе всего к нему находится Европейский союз, заявил Джордж Сорос.
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