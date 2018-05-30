ВВП США +2,2%

Статистические данные из США сегодня не сильно обрадовали инвесторов. Во-первых, предыдущие данные были весьма солидными и показали рост валового продукта на 2,9 процентов. В этот раз, эксперты и аналитики уже были готовы к более слабым цифрам, но факт оказался еще слабее.
Пересмотренное за ВВП за второй квартал показало рост самой крупной экономики мира на 2,2 процентов. Рынки ожидали, что статистика покажет рост на 2,3 процентов. Как известно, валовый внутренний продукт в Соединенных Штатах рассчитывается в 3 подхода (Предварительные данные, пересмотренные и конечная статистика). В этот раз, была очередь пересмотренных данных и они слегка
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