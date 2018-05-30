ВВП США +2,2%

30 мая 2018, 19:15

ВВП США +2,2% ВВП США +2,2%
Фото: pixabay

Статистические данные из США сегодня не сильно обрадовали инвесторов. Во-первых, предыдущие данные были весьма солидными и показали рост валового продукта на 2,9 процентов. В этот раз, эксперты и аналитики уже были готовы к более слабым цифрам, но факт оказался еще слабее.

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    Фредерик Даниель
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СтатистикаСША
Новости
ВВП США +2,2%
19:15 30 мая 2018
ВВП США +2,2% Статистические данные из США сегодня не сильно обрадовали инвесторов. Во-первых, предыдущие данные были весьма солидными и показали рост валового продукта на 2,9 процентов. В этот раз, эксперты и...
Alternative for Germany (AfD)'s demonstrators wave German flags and hold a placard reading
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Безработица в Германии на рекордных минимумах Опубликованные данные по рынку труда Германии- локомотива европейской экономики, показали, что занятость в стране достигла максимальных значений, а уровень безработицы снизился до уровня 90-х годов.
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Нескончаемый успех Taxify: большое вливание автопроизводителя В ряды инвесторов Taxify добавился немецкий производитель Мерседесов концерн Daimler, что для Taxify означает участие в будущем автомобилей с автопилотом.
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Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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