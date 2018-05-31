Блокчейн-проекты живут не более полутора лет — исследование

Лишь 8% из 80 000 блокчейн-проектов активно работают, продолжительность жизни остальных не превышает 1,2 лет. Об этом говорится в исследовании Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) об отраслевых тенденциях, пишет Forklog.
«Такие проекты появляются и умирают быстро. Правительства по всему миру прилагают усилия, чтобы создать единые стандарты и помочь блокчейн-проектам добиться реальных результатов», — заявил директор НИИ облачных вычислений и исследований больших данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) Хэ Баохун.
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