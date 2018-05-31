Уоррен Баффет подтвердил несостоявшиеся планы инвестировать в Uber $3 млрд

Гендиректор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет собирался вложить в Uber Technologies $3 млрд, но стороны не смогли достичь компромисса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с переговорами источники.
Сам Баффет в интервью CNBC подтвердил, что у него были планы инвестировать в Uber. «Я большой поклонник [гендиректора Uber Дары Хосровшахи]», - сказал Баффет. Он уточнил, что интерес к компании у него был, хотя не все детали верно
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