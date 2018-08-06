Токийская биржа Фото: AFP/Scanpix

Японская биржа обошла биржу Китая по капитализации, и теперь идет следом за биржей США, сообщает Bloomberg.

По состоянию на вчерашний день общая стоимость всех котируемых на китайской бирже компаний составляла 6,09 триллиона долларов США, тогда как на японской общая стоимость компаний достигла 6,17 триллиона долларов. Капитализация лидера рынка, биржи США - 31 триллион долларов.

Впервые биржа Китая обошла японскую четыре года назад. Через год, в 2015 году, китайская биржа била рекорд за рекордом и перешагнула границу капитализации в 10 триллионов долларов. В этом году на показатели китайской биржи влияет ряд негативных факторов: торговая война с США, снижение экономического роста и план правительства по сокращению госдолга.

Bloomberg пишет, что потеря Китаем второй позиции служит напоминаем, что роль в мировом финансово рынке страны не соответствует ее экономической мощи на мировой арене.

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Дмитрий Фефилов



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