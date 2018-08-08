Биржа: Роснефть против Сбербанка

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«Роснефть» вчера вновь стала самой дорогой публичной российской компанией.

Нефтянная компания обошла по капитализации Сбербанк России. Таким образом «Роснефть» стала самой дорогой компание на российской бирже.

В бумагах Сбербанка наблюдался отток инвесторов, а в акции нефтяного гиганта инвестировали, в том числе, из-за рекордной квартальной отчетности.

Эксперты финансовой группы БКС отмечают, что продажи акций Сбербанка не связаны с корпоративными факторами, а в первую очередь это уход внешних игроков из-за опасений санкций. «Вполне возможно, что негативная динамика Сбербанка последнего времени связана не с неверием в дальнейший рост, а с продажами для высвобождения денег на покупки той же «Роснефти» или «Газпрома», — отмечает эксперт «Алор Брокер» Алексей Антонов, передает РБК.

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Капитализация «Роснефти» составляет 4,534 млрд руб. против 4 532 млрд руб. у Сбербанка. С начала года акции нефтяной компании выросли на 46,7%, а Сбербанк упал на 10,4%, напоминает аналитик БКС Василий Карпунин.

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