Grindeks переезжает в тюрьму

Фармацевтическая компания Grindeks в будущем планирует создать на территории бывшей Шкиротавской тюрьмы инновационный центр, передает Dienas Bizness.

В инновационном центре будут находиться новые производственные помещения Grindeks, в которых требуются специфические условия. Также здесь будут лаборатории и современный логистический центр.

Предприятие планирует увеличивать производственные мощности, поэтому приняло участие в организованном аукционе по продаже этого объекта. На аукцион были выставлены земельный участок площадью 92 584 кв. м и находящиеся на нем 22 постройки площадью от 5 до 5456 кв. м. Шкиротавская тюрьма была закрыта в ноябре 2014 года.

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