Snapchat потерял 3 миллиона пользователей

08 августа 2018, 14:21

Snapchat Snapchat
Фото: Pixabay

Впервые за семь лет количество пользователей Snapchat сократилось. За последний квартал число ежедневных активных пользователей снизилось с 191 миллиона до 188 миллионов

Генеральный директор Snap Эван Шпигель надеялся, что новый дизайн Snapchat привлечет рекламодателей. Однако в течение нескольких месяцев после обновления 1,2 миллиона пользователей Snapchat подписали петицию, в которой просили компанию пересмотреть решение о редизайне.

Тот, что сокращение пользовательской на два процента произошло из-за редизайна, признает и сам Эван Шпигель. Он добавил, что команда трудится над тем, чтобы улучшить приложение на основании отзывов пользователей.

При этом остальные финансовые показатели компании превзошли ожидания инвесторов. Выручка увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $182 млн до $262 млн. Акции выросли, возможно, потому что, помимо увеличения доходов, саудовский принц Алвалид Бин Талал приобрел 2,3% акций компании.

Самое актуальное

После опубликования результатов второго квартала, акции компании выросли на 12% до 14,70 долларов за акцию. Но после пессимистических прогнозов в отношении роста количества новых пользователе, акция вновь опустилась до отметки в 13,20 долларов за штуку.

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