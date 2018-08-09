После твита Маска о выводе Tesla с биржи регулятор начал проверку

Илон Маск Фото: EPA

Регулятор заподозрил Илона Маска в нарушении закона о защите прав инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет одно из последних сообщений основателя Tesla Motors Илона Маска в Twitter, где тот рассказал, что рассматривает возможность вывода компании с биржи при цене $420 за одну ценную бумагу, а также ее перевода в формат частной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ходом дела источники.

По данным издания, регулятор заинтересовался, почему глава компании выступил с таким заявлением не в официальном документе, который согласно правилам передается в комиссию, а в своем Twitter. Помимо этого ведомство планирует проверить заявление Маска на соответствие действительности, а именно достаточно ли у него средств для осуществления операций по выкупу акций. Если регулятор найдет несоответствия, то твит бизнесмена будет противоречить закону о защите прав инвесторов.

На фоне заявлений Маска ценные бумаги Tesla Motors в ходе торгов 7 августа выросли на 11%. Второй большой скачок произошел вчера. После закрытия рынка акции Tesla вчера стоили 370,34 доллара за одну ценную бумагу.

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee

Ключевые слова