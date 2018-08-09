Tallink отчитался: оборот и доход снизились, объем грузоперевозок увеличился

09 августа 2018, 10:30

Tallink Tallink
Фото: Andras Kralla

Сегодня компания Tallink Grupp обнародовала промежуточный отчет за первые шесть месяцев 2018 года, согласно которому с января по июнь концерн перевез 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,8%, т.е. примерно на 35 000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузоперевозок концерна тоже вырос – за первые шесть месяцев 2018 года Tallink Grupp перевез на всех линиях на 9,2% больше транспортных единиц, чем в тот же период 2017 года.

Вместе с тем, за первые шесть месяцев 2018 года доход от продаж сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,6%. На конец периода неаудированный доход от продаж концерна составил 439,6 миллиона евро. Неаудированный чистый убыток концерна за первое полугодие составил 4,3 миллиона евро (в 2017 году чистый убыток был 2,4 миллиона евро).

Самое актуальное

За первые шесть месяцев 2018 года число пассажиров выросло практически на всех линиях предприятия. Наибольшую прибыль обеспечил рост на линии Латвия-Швеция (11,4% в сравнении с прошлым годом), но позитивным фактором также является стабильный рост пассажиров на линии Эстония-Швеция (на 3,3%) и на отличающейся жесткой конкуренцией линии Эстония-Финляндия (на 1,8%). Кроме того, на 1,3% увеличилось число перевезенных за первую половину 2018 года автомобилей пассажиров, достигнувшее 533 710 единиц (527 118 автомобилей за тот же период 2017 года).

Львиная доля грузовых перевозок концерна продолжает приходиться на линию Эстония-Финляндия, где за первые шесть месяцев года было перевезено суммарно 122 914 транспортных единиц, т.е. на 10,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем грузоперевозок вырос и на линии Эстония-Швеция, где было перевезено 25 124 транспортных единицы, т.е. на 16,6% больше, чем за первую половину прошлого года. Наибольший рост грузоперевозки показали на линии Латвия-Швеция, где было перевезено 7 832 транспортных единицы, что на 45,8% больше, чем за первую половину прошлого года.

«На результаты значительно повлияли рост цен на мировом топливном рынке в сравнении с тем же периодом прошлого года, а также то обстоятельство, что согласно статистике Таллиннского порта, на линии Таллинн-Хельсинки во втором квартале имело место сокращение абсолютного числа пассажиров. Но благодаря осуществленным инвестициям компания Tallink сумела увеличить число пассажиров и долю рынка, однако общее сокращение пассажиропотока оказало влияние на рыночную конкуренцию в целом», - рассказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам Ныгене, на результаты концерна также повлияли эстонские ставки акцизов, оказывающие негативное влияние на секторы туризма и обслуживания в Эстонии в целом. «В сегодняшнем мире, где в странах, где мы предлагаем услуги, становится все больше альтернативных возможностей для путешествий и проведения досуга, каждый аспект играет важную роль в сохранении Эстонией привлекательности в качестве туристической страны», - добавил Ныгене.

  • Дмитрий Фефилов
Ключевые слова
БиржаTallink
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Tallink
10:30 09 августа 2018
Tallink отчитался: оборот и доход снизились, объем грузоперевозок увеличился

Сегодня компания Tallink Grupp обнародовала промежуточный отчет за первые шесть месяцев 2018 года, согласно которому с января по июнь концерн перевез 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,8%, т.е.

Merko
10:09 09 августа 2018
Merko нарастила оборот и прибыль Благодаря новым подрядам на строительство, число которых за последние годы росло, во втором квартале Merko Ehitus удалось улучшить свои показатели.
Биржа Нью-Йорка
09:13 09 августа 2018
Биржа: от рекорда отделяет один процент

Рынок акций США вчера закончил четвертый день подряд в плюсе. Причина – спад волнений вокруг торговой войны, пишет Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 к концу торгов начал снижать и до...

09:12 09 августа 2018
Samsung планирует 22-миллиардные инвестиции В 4 области.
Вчера Клаес Магнус Акерборг впервые за долгие годы попал в объектив фотоаппарата
07:00 09 августа 2018
Известный эстонско-шведский бизнесмен на грани банкротства Налоговый департамент угрожает банкротством действующему в Эстонии шведскому бизнесмену Клаесу Магнусу Акерборгу, чье предприятие задолжало государству более полумиллиона евро.
17:31 08 августа 2018
Swedbank: эстонским домохозяйствам не хватает активов и накоплений По словам руководителя отдела информации о финансовых делах Swedbank Кати Воометс, существует один параметр, которые показывает чистую стоимость домохозяйств.
16:30 08 августа 2018
Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке! Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты...
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
Все новости
Mнения
Мярт Хелмья руководитель банковского обслуживания предприятий банка Citadele.
Мярт Хелмья
Открытие банковского счета - привилегия для избранных?
Все новости
Новости
Дональд Трамп
09:36 09 августа 2018
Трамп сможет единолично вводить санкции за вмешательство в выборы
DV logo
08:06 09 августа 2018
Цены на серийные квартиры в Риге стабилизировались
DV logo
19:35 08 августа 2018
В России нулевая недельная инфляция
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Сатрый порт ждут перемены D-терминал Таллиннского...
Все фотографии
Биржевые новости
XБританский фунт стерлингов
15:43 08 августа 2018
Британский фунт стерлингов подешевел Стоимость британской валюты по отношению к доллару США сегодня достигла уровня августа 2017 года.
Snapchat
14:21 08 августа 2018
Snapchat потерял 3 миллиона пользователей Впервые за семь лет количество пользователей Snapchat сократилось. За последний квартал число ежедневных активных пользователей снизилось с 191 миллиона до 188 миллионов
DV logo
14:03 08 августа 2018
Grindeks переезжает в тюрьму Фармацевтическая компания Grindeks в будущем планирует создать на территории бывшей Шкиротавской тюрьмы инновационный центр, передает Dienas Bizness.
График
11:04 08 августа 2018
Биржа: Роснефть против Сбербанка «Роснефть» вчера вновь стала самой дорогой публичной российской компанией.
Все новости
Трейдер Алекс
17:24 07 августа 2018
Трейдер Алекс: рост продолжается Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого...
16:21 06 августа 2018
Трейдер Алекс: если нельзя купить кетчуп, куплю бургер с кетчупом Именно такая мысль у меня родилась в пятницу в начале торгов, когда я пытался купить акции продуктового концерна Kraft Heinz.
15:21 03 августа 2018
Трейдер Алекс: жду приятного сюрприза от производителя кетчупа Как я уже ранее отмечал, яблоки надо есть в сезон сбора урожая, а в период отчетности компаний делать ставки на результаты.
Трейдер Алекс
15:30 02 августа 2018
Трейдер Алекс: в июле я заработал прибыль Начало месяца подходит для того, чтобы сделать обзор предыдущего месяца. По сравнению с июнем, в июле у меня все прошло гораздо лучше: за вычетом платы за услуги, за месяц я заработал 175 евро.
Все новости
Подсказка
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
17:00 05 августа 2018
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
16:30 26 июля 2018
Два взгляда на один треугольник
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
09:00 22 июля 2018
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Как выбрать и построить у себя во дворе бассейн мечты?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Промышленность
25.07.2018
Деловые Ведомости
25.07.2018
Деловые Ведомости
11.07.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
25.07.2018
Законодательство
07.06.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Эстонский эксперт по котельным

Компания Napal, эстонский эксперт по котельным, имеющий за плечами 25-летнюю историю.

Ориентированное на экспорт машиностроительное...

Ориентированное в основном на экспорт машиностроительное и металлообрабатывающее предприятие Makron Estonia OÜ отмечает в этом году 20-летний юбилей.

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.
Все новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения