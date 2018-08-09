Tallink отчитался: оборот и доход снизились, объем грузоперевозок увеличился

Tallink Фото: Andras Kralla

Сегодня компания Tallink Grupp обнародовала промежуточный отчет за первые шесть месяцев 2018 года, согласно которому с января по июнь концерн перевез 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,8%, т.е. примерно на 35 000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузоперевозок концерна тоже вырос – за первые шесть месяцев 2018 года Tallink Grupp перевез на всех линиях на 9,2% больше транспортных единиц, чем в тот же период 2017 года.

Вместе с тем, за первые шесть месяцев 2018 года доход от продаж сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,6%. На конец периода неаудированный доход от продаж концерна составил 439,6 миллиона евро. Неаудированный чистый убыток концерна за первое полугодие составил 4,3 миллиона евро (в 2017 году чистый убыток был 2,4 миллиона евро).

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За первые шесть месяцев 2018 года число пассажиров выросло практически на всех линиях предприятия. Наибольшую прибыль обеспечил рост на линии Латвия-Швеция (11,4% в сравнении с прошлым годом), но позитивным фактором также является стабильный рост пассажиров на линии Эстония-Швеция (на 3,3%) и на отличающейся жесткой конкуренцией линии Эстония-Финляндия (на 1,8%). Кроме того, на 1,3% увеличилось число перевезенных за первую половину 2018 года автомобилей пассажиров, достигнувшее 533 710 единиц (527 118 автомобилей за тот же период 2017 года).

Львиная доля грузовых перевозок концерна продолжает приходиться на линию Эстония-Финляндия, где за первые шесть месяцев года было перевезено суммарно 122 914 транспортных единиц, т.е. на 10,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем грузоперевозок вырос и на линии Эстония-Швеция, где было перевезено 25 124 транспортных единицы, т.е. на 16,6% больше, чем за первую половину прошлого года. Наибольший рост грузоперевозки показали на линии Латвия-Швеция, где было перевезено 7 832 транспортных единицы, что на 45,8% больше, чем за первую половину прошлого года.

«На результаты значительно повлияли рост цен на мировом топливном рынке в сравнении с тем же периодом прошлого года, а также то обстоятельство, что согласно статистике Таллиннского порта, на линии Таллинн-Хельсинки во втором квартале имело место сокращение абсолютного числа пассажиров. Но благодаря осуществленным инвестициям компания Tallink сумела увеличить число пассажиров и долю рынка, однако общее сокращение пассажиропотока оказало влияние на рыночную конкуренцию в целом», - рассказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам Ныгене, на результаты концерна также повлияли эстонские ставки акцизов, оказывающие негативное влияние на секторы туризма и обслуживания в Эстонии в целом. «В сегодняшнем мире, где в странах, где мы предлагаем услуги, становится все больше альтернативных возможностей для путешествий и проведения досуга, каждый аспект играет важную роль в сохранении Эстонией привлекательности в качестве туристической страны», - добавил Ныгене.

Дмитрий Фефилов



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